Maria Rueff faz promessa à filha e deixa de fumar

13:00

André Filipe Oliveira

Está prometido! Maria Rueff, de 47 anos, não volta a tocar no tabaco. A afirmação foi feita pela atriz à filha, Laura, de 15 anos., confirmou o amigo e também ator Vítor de Sousa à ‘Vidas’.A comediante sofreu um enfarte do miocárdio na terça-feira, 26 de novembro, e foi socorrida pela própria filha, que acompanhou todo o processo. Ficou três dias internada no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, onde foi submetida a uma desobstrução da coronária direita. Acabou por ter alta na sexta-feira, 29, e voltou para casa.O pesadelo vivido por Maria Rueff foi relatado na primeira pessoa através das redes sociais, com rasgados elogios à postura da filha: