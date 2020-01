Maria Rueff sobre o enfarte: "Perdi um irmão com o mesmo caso"

Eu própria me assustei. Perdi um irmão com o mesmo caso. Há uma forte componente genética, mas há também uma vida de profundo stress. As nossas vidas parecem cor de rosa, divertidas, mas são vidas de profundo stress", disse, em conversa no





"Eu não tive exatamente a sensação de que estava a ter um ataque de coração. Sentia-me debaixo de um pneu de um autocarro, uma pressão no peito. A famosa dor no braço esquerdo é uma espécie de garrote. Eu achava que estava a ter um AVC e que podia ficar sem trabalhar. Só pensava... Como é que eu trabalho?", contou a artista.



"Refocar. É isso que sinto que estou a fazer. Profissionalmente, tenho coisas na calha, mas estou a gerir para não falhar a ninguém e para não me falhar", afirmou Maria Rueff.



Recorde-se que durante o pesadelo que viveu, Maria Rueff foi socorrida pela filha, Laura, de quinze anos . Assustada pelo que aconteceu, Maria não só pretende ter menos trabalho para uma vida mais calma como prometeu à filha deixar de fumar.