Maria Rueff tem alta hospitalar

A artista estava internada desde terça-feira depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio

Maria Rueff

Foto: Duarte Roriz

18:36

Depois de três dias internada no Hospital de Santa Marta, em Lisboa,A artista, de 47 anos, teve de ser submetida a uma angioplastia,, segundo revelou a unidade de saúde.O consumo em excesso de tabaco e o elevado nível de stress estarão na origem do problema que levou Rueff ao hospital, e que em 2010 já vitimou o irmão mais velho da atriz, que segundo os amigos fumava perto de dois maços de tabaco por dia.A atriz regressa ao trabalho na próxima segunda-feira, 2 de dezembro, ao lado de Herman José no programa da RTP 'Cá por Casa'.