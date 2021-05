Maria Sampaio faz tratamentos para engravidar: "Sinto-me forte"

Maria Sampaio, a 'Valquíria', da novela 'Festa é Festa', da TVI, concedeu uma entrevista à revista 'Lux' onde abriu o seu coração para falar sobre a luta que tem travado nos últimos anos para engravidar. A atriz, de 36 anos, está casada com Gonçalo Cabral, de 30, há três anos e o objetivo de construirem a própria família é um sonho comum. Mas, não tem sido fácil e Maria Sampaio já sofreu alguns abortos.



"A pandemia, para nós, não foi fácil, porque inicialmente ficámos sem trabalho e eu estava a meio de um processo de fertilização in vitro, que, na altura, escondida de tudo e de todos, pois não é um processo fácil. Posteriormente, percebi a importância de normalizar esse assunto e de mulheres e de homens falarem abertamente sobre o tema, por ser um problema que afeta muito mais pessoas do que pensamos", começou por contar à publicação.





, lamentou.Embora ainda não tenha consigo engravidar ainda, a jurada de 'All Together Now', da TVI, continua otimista no processo., reforçou.Nos últimos meses, Maria Sampaio começou a fazer uma dieta rigorosa para perder 10 quilos que ganhou "com a pandemia, com o stress, com menos treino e com a fertilização in vitro". Em dois meses já perdeu sete quilos, um resultado de que se orgulha., reforçou à revista 'Lux'.