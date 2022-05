Maria Sampaio grávida após três anos de tratamentos

Maria Sampaio e Gonçalo Cabral são casados desde 2018

Foto: Vítor Mota

01:30

Após três anos de tratamentos de fertilidade, Maria Sampaio, de 37 anos, revelou que está grávida pela primeira vez. "Estou a chorar de felicidade. O amor só é amor quando é partilhado. Estava desejosa de partilhar convosco esta alegria, que tanto apoio e amor me deram durante todo este processo", confessou nas suas redes sociais.A atriz de ‘Festa é Festa’ (TVI), que está no segundo trimestre da gestação, teve de fazer tratamentos de fertilidade ‘in vitro’ por ter retirado as trompas de Falópio, aos 25 anos, devido a um problema de saúde.Maria Sampaio falou publicamente sobre as dificuldades que tinha em engravidar. "É algo que continua a ser tabu, não só para as mulheres como para os homens. (...) Eu acabei por falar porque também precisava de falar com pessoas que estivessem a viver a mesma coisa que eu", afirmou ao Correio da Manhã em abril.A atriz é casada com Gonçalo Cabral desde 2018.