Maria Sampaio: "Não perco tempo com drama"

- Uma resolução para este verão?



– Que as pessoas não deixem de viver, mas com respeito, cuidado e empatia para com o próximo.





- Batata frita, bola de Berlim, fruta ou chocolate?







– Muita fruta e um bocado de chocolate.

- Estão 42 graus à sombra: o que faz para refrescar?



– Provavelmente não saio de casa ou vou para as águas geladas das cascatas do Gerês.





- Confesso: no verão não resisto a um bom…



– A uns bons percebes de Vila do Bispo.





- Praia no início da manhã ou ao final de tarde?



– Eu prefiro praia de manhã, mas faço mais ao final da tarde, por causa do meu marido.





- A que petisco não resiste?



– Qualquer tipo de marisco, mas não resisto a conquilhas e percebes. Sou mesmo viciada.





- Nesta altura do ano nunca perco tempo com…



– Drama, tragédia e pessimismo. Sou sempre uma pessoa otimista.





- Maquilhagem na praia faz sentido?



– Sim. Às vezes coloco rímel à prova de água.





- Tem algum ‘spot’ secreto nas férias?



– Sim, no Gerês.





- Nunca percebi aquelas pessoas que no verão…



– Se colocam ao lado dos outros, mesmo sem Covid-19 e com tanto espaço na praia.





- Se pudesse, o quê ou quem confinava este verão?



– Qualquer tipo de fascista, racista, preconceituoso e extremista.





perfil



Maria Sampaio, de 36 anos, é atriz de teatro e televisão, tendo participado em vários projetos como ‘Morangos com Açúcar’, da TVI, ‘Floribela’ e ‘Paixão’, da SIC, entre outros. É casada com o ator e dançarino Gonçalo Cabral, de 30 anos.