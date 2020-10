Maria Vieira ataca Catarina Furtado: "Lambisgoia, serigaita, sem talento"

30 set 2020 • 12:27

Maria Vieira continua sem papas na língua nas redes sociais e agora fez uma publicação a insultar Catarina Furtado. Tudo porque a apresentadora criticou André Ventura, do Chega.



A atriz começou por desvalorizar o trabalho da apresentadora da RTP. "Mais uma serigaita que há anos vive à custa do erário público, uma avençada socialista/caviar cujo único «talento» é ler, de longe a longe e mal e porcamente, os telepontos de uns programas medíocres e inúteis e uma lambisgoia que viaja regularmente para outros continentes, para fazer de conta que é muito boazinha e se preocupa imenso com os «refugiados» que vivem lá longe, que decide «atacar» o Dr. André Ventura e o CHEGA!", escreveu.