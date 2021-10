Maria Vieira ataca filho de Maria João Abreu: "Oportunismo e exibicionismo"

Atriz mostrou-se indignada com a roupa escolhida por Ricardo Raposo para ir à gala dos Globos de Ouro

Maria Vieira mostrou-se indignada com o look usado por Ricardo Raposo, filho de Maria João Abreu, na gala dos Globos de Ouro (SIC). O ator decidiu ir com um vestido cor de rosa ao evento e não foi poupado nas críticas.", escreveu nas redes sociais.No própria dia, Ricardo justificou a sua escolha. "", escreveu nas redes sociais.A sua companheira, Rita Raposo, aplaudiu a escolha. "".