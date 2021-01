Maria Vieira ataca José Carlos Malato: "Criatura infeliz e mal amada"

O Alentejo é uma vergonha. Gente sem memória. Sou lisboeta a partir de hoje

Apoiante fervorosa de André Ventura, Maria Vieira saiu, mais uma vez, em sua defesa. Desta vez, insurgiu-se contra José Carlos Malato, que se mostrou indignado com os resultados obtidos pelo Chega, no Alentejo, nas eleições presidenciais. O apresentador afirmou mesmo: "".Maria Vieira reagiu e não poupou nos insultos. "O Alentejo gritou CHEGA no passado domingo! O povo alentejano tem horizontes largos e amplos como as planícies que caracterizam a sua terra dourada, é um povo contemplativo e paciente, mas não é um povo ignorante e passivo e por isso, de forma silenciosa mas determinada, disse não ao comunismo e à Esquerda em geral e resolveu abraçar a esperança, a justiça, a determinação e a coragem que vislumbrou em André Ventura e no partido de que ele é líder", começou por escrever."A inteligência, o caráter e as escolhas de um povo que é a antítese dos Malatos desta vida e que nada tem a ver com estas criaturas saltitantes que se olham no espelho e que apenas veem a reflexão do ódio, da raiva e da intolerância que os atormenta".