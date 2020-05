Maria Vieira 'ataca' Pedro Abrunhosa por ter criticado André Ventura

"É preciso sempre encontrar um bode espiatório, porque as pessoas que têm medo, que estão pobres e vulneráveis, têm tendência a acreditar nestes fanfarrões que dizem que o problema é dos ciganos e que dizem, agora, a Valentina morreu, temos de pôr a pena perpétua", afirmou o artista, referindo-se ao deputado André Ventura, como "uma coisa absolutamente hedionda de bacoca, de tão burra que é".

Maria Vieira volta a causar polémica ao decidir vir comentar publicamente algumas declarações de Pedro Abrunhosa contra André Ventura, saindo em defesa do político.Abrunhosa arrasou o líder político do Chega., disse à 'Blitz'.A atriz de 63 anos não resistiu a responder à afirmação 'sem papas na língua', mais uma vez., começou por escrever através das redes sociais., continuou, afirmando que acha "curioso" que artistas como Pedro Abrunhosa, disse ainda a artista que, após o 'ataque', ainda elogiou Pedro Abrunhosa com sarcasmo., terminou.Recorde-se que esta não é a primeira vez que Maria Vieira vem a público defender André Ventura., depois do