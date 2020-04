Maria Vieira ataca Ricardo Araújo Pereira: "Um palhaço rico"

Maria Vieira decidiu comentar a entrevista que Ricardo Araújo Pereira fez a João Cotrim de Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal, durante a emissão deste domingo, dia 5 de abril, do programa do humorista 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha', da SIC.A atriz criticou o facto de Ricardo Araújo Pereira ter trocado a TVI pela estação de Paço de Arcos, transferência que ditou o comando do novo formato dos domingos da estação."Assistia com muito prazer ao seu espaço humorístico na TVI, mas assim que soube que se ia mudar para a SIC, logo vi que ele, mais do que um humorista, se iria tornar num veículo de promoção do governo de António Costa e de propaganda da Esquerda em geral", começa por escrever a artista., disse, admitindo que acha que Ricardo levouMaria Vieira lamenta ainda o facto de Ricardo Araújo Pereira nunca ter convidado André Ventura para uma entrevista, não hesitando em compará-lo a Cristina Ferreira., 'atacou' Maria Vieira., terminou.Recorde-se que Maria Vieira tem causado polémica nos últimos anos. No final do ano passado, foi alvo de polémica por assumir que estava feliz por ver Messi ser premiado em vez do internacional português Cristiano Ronaldo. Apesar de tecer elogios ao apresentador, ao assumir que continua a achá-lo, a atriz não deixou de confessar que não gostou da atitude de Ricardo por ter trocado de canal.