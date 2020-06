Maria Vieira ataca Rui Maria Pêgo por causa do racismo: "Vá lá, miúdo!"

Maria Vieira voltou a utilizar as redes sociais para criticar, desta vez, Rui Maria Pêgo, por causa de um comentário sobre racismo.

O locutor e animador da rádio Comercial, publicou no passado dia 6 de junho, na sua página de Instagram, uma publicação relativa ao racismo: "Nós, brancos, não sabemos nada. É tempo de sair da frente, partilhar o nosso lugar de fala – que dura há quantos séculos já? – para ajudar a mudar o discurso e a expor o indizível – o racismo em Portugal não é ficção. Existe. E mata. E afasta. E dificulta. E inibe. Este é o momento para ajudar na mudança. E sim, Black Lives Matter. Mais do que todas as outras agora. Finalmente", escreveu.

A atriz não gostou do que leu e acusou o filho de Júlia Pinheiro de ter um discurso racista: "Este disse outro dia que 'Nós, brancos, não sabemos nada'! Que ele reconheça ser um branco que não sabe nada, ainda vá lá que não vá, toda a gente, com cérebro, já deu conta disso mesmo, sobretudo tendo em conta a quantidade de disparates parecidos com este, que de vez quando ele debita nas redes sociais, mas acusar um grupo de pessoas de não saberem nada, só por causa da cor da pele dessas mesmas pessoas, para além de ser uma coisa muito estúpida para se dizer, também me parece ser uma coisa muito racista para ser dita", começou por escrever Maria Vieira.

"Imaginem que este rapazola se lembrava de dizer que os pretos não sabem nada, ou que as mulheres não sabem nada, ou até que os homossexuais como ele não sabem nada! Depois disso, o que é que os pretos, as mulheres e os homossexuais diriam sobre este rapazola? Vá lá miúdo, não desistas, diz mais coisas, diz mais coisas, que é pra gente se rir com as coisas que tu dizes", finalizou.

Recorde-se que esta já não é a primeira vez que a atriz utiliza as redes sociais para criticar uma figura pública, tendo recentemente criticado o cantor Agir.