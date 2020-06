Maria Vieira defende André Ventura e ataca Agir: "Esborratado e esburacado"

Maria Vieira voltou a causar polémica ao defender André Ventura, perante a polémica que estalou entre o líder do partido Chega e Agir.A atriz não poupou o ataque ao cantor, intitulando-o mesmo de "esburacado", e acusando-o de não saber cantar.começou por escrever a artista de 63 anos.continua.

"Este esburacado, também conhecido pelo nome de Agir (seja lá isso o que for) é, à semelhança do Abrunhosa, mais um cantor que não sabe cantar (o pobre nem isso conseguiu herdar do pai) e é mais um desses «esquerdopatas» que entretanto deixou de ganhar os trocados com que comprava o pó de arroz e que resolve ofender as pessoas de bem", escreveu, mostrando-se do lado do político, garantindo que Agir está apenas a ver "se o convidam para "berrar" nas festas populares do verão que ainda se irão realizar, por forma a ele poder continuar a comprar daqueles cigarritos que fazem rir".



Maria Vieira não resistiu a recordar um momento que se passou há uns anos, quando a mãe de Agir, a atriz Helena Isabel, a visitou na companhia do jovem, a quem se referiu como "a progenitora da figura em questão".

"Um rapazinho introvertido, sossegado e caladito, que na altura teria os seus 10 ou 11 anos", recordou, lembrando uma situação.



"A estranha e inesperada mordidela que um dos meus cachorrinhos lhe aplicou na mão, assim que lhe pôs a vista em cima! Será que essa minha cachorrinha, que se chamava «Baixita», já era do CHEGA, sem eu saber?", ironizou Maria Vieira.

