Maria Vieira defende André Ventura e 'ataca' Quaresma: "Fez declarações infelizes"

, no sentido de fazer cumprir a lei por parte de uma minoria étnica que é sobejamente conhecida por a transgredir de forma frequente e por se recusar a cumpri-la", começou por escrever, através das redes sociais, referindo-se ao comportamento demonstrado pela comunidade cigana face à pandemia do novo coronavírus que estamos a atravessar, defendendo que "nenhuma minoria étnica ou racial se poderá, jamais, considerar acima da lei".



A artista realçou que todos devem cumprir as normas de segurança "sem que os cidadãos honestos e cumpridores da mesma e as autoridades policiais que a fazem cumprir, possam ser acusados de racismo ou xenofobia por parte da Esquerda Fofinha, da galera do «mi, mi, mi» e de grande parte dos inúteis que parasitam na Assembleia da República e que são sustentados pelos nossos suados impostos!", conforme disse.



"A esmagadora maioria dos portugueses pensa como André Ventura, mesmo que o faça de forma silenciosa por receio das acusações do costume e da marginalização levada a cabo pelos ditadores do politicamente-correcto", defendeu, elogiando o deputado, ao considerá-lo um político "honesto, justo e corajoso".



Maria Vieira aproveitou para deixar um recado a Ricardo Quaresma, que se mostrou revoltado com as declarações de André Ventura sobre a comunidade cigana, etnia da qual faz parte, e deu início à polémica que se instalou entre os dois.



Maria Vieira voltou a causar polémica. Desta vez, decidiu reagir ao confronto entre André Ventura e Ricardo Quaresma.A atriz defendeu o líder do partido Chega, sem papas na língua, como já é habitual.

"Entretanto, o Ricardo Quaresma, em declarações por um lado legítimas e por outro infelizes, já veio dizer que é um cigano e que acha que o Drº André Ventura é um um racista e um populista! Sabe que mais, meu caro Quaresma? O populismo está cada vez mais popular…", escreveu ainda.