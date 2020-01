Maria Vieira esclarece fim da amizade com Ana Bola: "Foram coisas muito graves"

incorretas

Acho que

[a guerra] não se resolve, não vou esquecer nunca. Foram coisas muito graves", lembrou Vieira em conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes no 'Você na TV'.

A humorista lembrou, ainda, uma situação "desagradável" que a antiga colega protagonizou no matutino da TVI.

Amargurada com esta briga, Maria Vieira recusou-se a continuar o tema: "Não quero falar sobre essa senhora..."

As duas

atrizes

, recorde-se, entraram em diferendo, há cerca de dois anos, após a

atriz

conhecida como "

parrachita

" tornar pública as suas intenções políticas e chegaram a trocar galhardetes.

Maria Vieira falou, ainda, sobre o afastamento do teatro, televisão e cinema."Comecei a ser ostracizada por pessoas que me conhecem e com quem trabalhei anos. Espalham boatos e mentiras sobre mim. É muito feio, não se faz. Continuo a ser a mesma", completou.