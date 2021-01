Maria Vieira revolta-se contra José Carlos Malato: "O ‘apresentadeiro’ a quem não se reconhece qualquer talento”

Gustavo Pinto Basto,

"Triste sina a nossa, termos que sustentar estes 'apresentadeiros' com o dinheiro que tanto nos custa a ganhar, esta triste gente que é impingida ao povo português, que se arrasta nas pantalhas do nosso descontentamento e que regurgita declarações patéticas só para agradar àqueles que ao fim do mês lhes assinam os recibos do seu gordo vencimento..."