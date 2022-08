Mariah Carey: Cães em Spa e banhos de leite frio Cantora é o tipo de artista que consegue dar sempre um sentido diferente à palavra excentricidade.

Mariah Carey

Foto: Reuters

01:30

Já lhe chamaram a diva das divas. Mariah Carey é o tipo de artista que consegue dar sempre um sentido diferente à palavra excentricidade (a própria admite que vive num mundo de fantasia!). Arranja assistentes para tudo e já chegou a ter uma empregada para a ajudar a sentar-se e a levantar-se só para não amarrotar o vestido. É viciada em sapatos de salto alto, tem uma vasta coleção e não os dispensa nem para jogar bowling. Dá uma vida de luxo aos cães, proporcionando-lhes tratamentos em spas, hotéis de cinco estrelas e viagens em jatos privados. Na véspera dos concertos, nega-se a emitir uma única palavra que seja, comunicando apenas por escrito ou por sinais. Acusada de ser uma narcisista, é comum exigir, nos restaurantes onde vai, que ponham a sua música a tocar. Já teve um seguro de 31 milhões de euros para as cordas vocais e outro de mil milhões para as pernas (tiveram réplica de 4,5 metros de altura no Radio City Music Hall, em Nova Iorque). Sobre os cuidados de beleza, tem o hábito de tomar banhos de leite branco, de preferência bem frio.

