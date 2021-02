Mariah Carey é arrasada pela irmã e chamada de mentirosa

Agora, a irmã Allison, de 59 anos, chama-lhe mentirosa e acusa-a de inventar histórias para promover o livro. E exige-lhe uma indemnização de mais de um milhão de euros para compensar os danos que isso provocou na sua vida.Violenta. É esta a palavra que Mariah Carey, de 50, utiliza para descrever a sua família., diz a cantora no seu livro de memórias, acrescentando que os irmãos e a própria mãe começaram a tratá-la como "uma máquina multibanco com cabelo" a partir do momento em que começou a fazer dinheiro com a música.Seropositiva e alcoólica, Allison sofre ainda de transtornos digestivos, problemas de coluna e uma lesão cerebral provocada por uma agressão que sofreu em 2015 em sua casa e que lhe causa falhas de memória e de visão.Em ‘The Meaning of Mariah Carey’, em que também fala sobre um casamento opressor e do seu transtorno bipolar, a cantora revela ainda que, numa das vezes que a polícia foi chamada a sua casa, um dos agentes disse: "Se esta menina sobreviver, será um milagre."