A cantora revelou com quantos homens já teve relações sexuais: cinco.Em entrevista à revista ‘Cosmopolitan’, a artista, que é uma das mulheres mais cobiçadas da indústria musical, conta que os homens eram todos muito diferentes uns dos outros.A estrela norte-americana lamentou ainda ter casado muito nova, com apenas 20 anos, com o empresário Tommy Motolla, diretor da ‘Sony Music’ , no início da sua carreira."Eu fui muito controlada. Era como uma prisioneira", desabafou Mariah.