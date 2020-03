Mariah Carey sofre crise da meia idade

14 mar 2020 • 11:23

Mariah Carey é mais uma estrela do meio artístico a sofrer com a chamada "crise da meia idade".Ainda assim, conforme uma fonte próxima revelou à publicação, Mariah Carey quer que os familiares e amigos mais próximos preparem uma grande festa em sua homenagem."Ela já informou todos os que estarão presentes que podem fazer tudo o que quiserem para comemorar o dia, mas não podem falar da data em si", explicou a fonte.No entanto, um porta-voz de Mariah Carey já veio negar esta versão, garantindo que a cantora está confortável com a sua imagem.Mas nos últimos anos, nas entrevistas que foi dando, a artista deu pistas de não gostar de fazer anos. "Acho que tenho que permanecer eternamente alheia à idade", disse, em 2015. No ano passado, por exemplo, disse que se recusava a usar a aplicação Faceapp, muito em voga na altura, e que servia para envelhecer os rostos.