Mariama Barbosa perde dura luta contra o cancro

Mariama Barbosa

Foto: Ricardo Ruella

01:30

Cinco meses depois de ter tornado público que tinha cancro no estômago, Mariama Barbosa perdeu a luta contra a doença. A especialista em moda e apresentadora do ‘Tesouras e Tesouros’, da SIC Caras, morreu esta sexta-feira de manhã, em casa, aos 47 anos.Estava a ser acompanhada no IPO de Lisboa. Deixa um filho, José Maria, de apenas 12 anos. Em abril, viajou com o menino e com o ex-companheiro (com quem mantinha uma boa relação), Paulo Belo, para Roma, Itália.Assim que foi tornado público a morte foram várias as figuras públicas que lamentaram a sua partida. Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, deixou umas palavras de carinho à colega. "Querida Mariama, tesouro de alegria! Obrigado pelo teu entusiasmo e força vulcânica de viver. (...) Espero que tenhas tido uma vida com muito amor, carinho, saúde e para a qual tenhamos, os que gostamos de ti, contribuído com momentos felizes. Não te esqueceremos".