Mariama Barbosa revela: “Tenho um tumor maligno no estômago” Apresentadora da SIC Caras confessa que o seu “mundo se virou ao contrário” quando recebeu o diagnóstico.

Vogue Fashion’s Night Out, Mariama Barbosa

Foto: Filipa Couto

01:30

Mariama Barbosa, de 47 anos, apresentadora do ‘Tesouras e Tesouros’, da SIC Caras, e especialista em moda, contou que foi diagnosticada com cancro no estômago. “Há algumas semanas, o meu mundo virou-se ao contrário quando descobri que tenho um tumor maligno no estômago”, começou por escrever, nas suas redes sociais. Embora se confesse angustiada pelos próximos meses, Mariama mostra-se otimista para os tratamentos. “Sei que o que aí vem não vai ser fácil, mas também sei que ter fugido de uma guerra no meu país [Guiné-Bissau] me ensinou a olhar as dificuldades olhos nos olhos e seguir em frente. Vou ser firme, não perder a esperança e sair disto ainda mais forte. Mais do que nunca, só o (vosso) amor interessa”, finalizou.



Assim que tornou pública a luta que está a travar, a especialista em moda recebeu o apoio de várias figuras públicas. “Vamos, supermulher. Pow, Pow, Pow! Estamos contigo!”, escreveu Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC.

Mais sobre