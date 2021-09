Mariana Águas sobre casamento: 'O dia mais incrível das nossas vidas'

Foto: Sandro Arcanjo

"Foi o dia mais incrível das nossas vidas", garantiu Mariana Águas, uma das caras da CMTV, que casou sexta-feira com o jornalista André Ferreira. A cerimónia civil aconteceu na Quinta da Grilla, em Alenquer, onde se juntaram familiares, amigos e figuras do desporto. Entre eles estavam o pai, Rui Águas (antiga glória do SL Benfica), a tia Lena d’Água e os amigos Paulo Futre, Fernando Mendes ou Jesualdo Ferreira."Estávamos ansiosos, até porque o casamento só aconteceu à terceira data, por causa da pandemia! Mas, felizmente, conseguimos ter o dia que queríamos! Tínhamos connosco todas as pessoas mais importantes das nossas vidas, não podíamos pedir mais do que isso!", diz Mariana. "Agora, vamos continuar a ser felizes!".A noiva foi maquilhada e penteada por Raquel Batalha e escolheu um vestido da Pronovias enquanto o noivo optou por um fato de Paulo Battista.Maldivas é agora o destino da lua de mel.