Mariana Monteiro brilha em lingerie com nova produção

01:30

Carolina Cunha

Aos 31 anos, Mariana Monteiro revela-se cada vez mais ousada e sedutora e protagonizou uma nova campanha para uma prestigiada marca de lingerie. Conhecida pela sua postura discreta e recata, a atriz surpreendeu com o seu lado mais provocador. Mariana mostra que se sente cada vez mais desinibida e confiante com a sua imagem ao exibir as suas curvas sem pudores. Os fãs não poupam elogios à beleza natural da atriz, que atualmente se encontra solteira.



Desde que terminou o namoro com João Mota, há cerca de um ano e meio, a atriz da SIC não voltou a assumir qualquer romance está focada na sua carreira profissional.

