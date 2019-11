Mariana Monteiro e João Mota: provocações e ciúmes

A última semana foi uma verdadeira prova de fogo para Mariana Monteiro, que teve de aguentar diversas ‘provocações’ por parte do ex-namorado, João Mota, através das redes sociais.O ator e modelo tem recorrido às plataformas digitais para deixar várias indiretas: destacam-se poemas com mensagens românticas e fotografias ao pôr do sol onde se veêm duas silhuetas, masculina e feminina.Esta última causou muito indignação aos admiradores do ex-casal. Mota é acusado pelos fãs de estar a viver uma nova relação , pouco tempo depois do fim do namoro de sete anos com a atual estrela da ficção da SIC., aponta uma seguidora. Os amigos do ex-casal, garantem, que esta atitude por parte do modelo é propositada:A silhueta feminina que surge na imagem pertence a Bárbara Bandeira. As fotografias fazem parte do videoclipe ‘Nós os Dois’, lançado pela artista na quarta-feira. A filha de Rui Bandeira elegeu o modelo para viver um romance a fingir para lançar o novo tema musical.Os "esquemas" do vencedor da ‘Casa dos Segredos’ não se ficam por aqui. Nos diversos textos que publicou, Mota identificou Soraia Alves. Os fãs desconfiam que possa ser a nova paixão do modelo.A protagonista da novela ‘Terra Brava’, que se mantém na liderança das audiências, tem evitado falar publicamente sobre o fim da relação com João Mota., disse apenas numa recente entrevista.