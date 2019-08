Mariana Monteiro e João Mota terminam namoro de costas voltadas

Juntos há mais de sete anos, Mariana Monteiro e João Mota terminaram a relação e, segundo oapurou, o namoro acabou mal, com os dois a cortarem relações.A rutura ainda é muito recente, mas nas suas redes sociais a atriz, de 30 anos, já não esconde a separação, depois de ter eliminado a fotografia em que assinalavam os sete anos de namoro.Já o ator, de 28 anos, mantém a publicação na sua conta de Instagram."A Mariana tornou as coisas públicas a partir do momento em que apagou a foto com o João e deixou de segui-lo nas redes sociais. Há um claro mal-estar, eles não se falam", diz uma fonte, adiantando, no entanto, que os amigos acreditam que ainda possa ser possível uma reconciliação. "Eles gostam um do outro, a separação não foi por causa de terceiras pessoas".O casal, recorde-se, apaixonou-se depois de João Mota ter participado na ‘Casa dos Segredos’. O agora ator recorda que foi amor à primeira vista e que se apaixonou pela simplicidade de Mariana. "É uma mulher encantadora. Quando a conheci, sabia que me ia apaixonar", contou.Regresso às novelas em breveNos últimos dois anos Mariana Monteiro esteve afastada do pequeno ecrã, mas agora prepara-se para voltar na telenovela ‘Terra Brava’, da SIC.O último projeto em que a atriz tinha estado envolvida foi a série ‘Ministério do Tempo’, da RTP1, que não teve sucesso. Depois disso, fez várias viagens pelo Mundo e aproveitou ainda para se dedicar a várias causas solidárias na associação Corações com Coroa.