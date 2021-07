Mariana Monteiro em refúgio nas ilhas Baleares com amigas

Mariana Monteiro recebeu vários elogios por parte dos seus seguidores pelas fotografias sensuais que publicou das suas férias, em Espanha

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Marques Dias

Foi nas ilhas paradisíacas de Ibiza e Formentera, em Espanha, que Mariana Monteiro aproveitou para recarregar as energias depois de um ano intenso de trabalho. A atriz rumou ao país vizinho na companhia das amigas e o descanso e a diversão foram palavras de ordem para estes dias.As ilhas baleares são conhecidas pelas suas águas transparentes e tépidas, e Mariana Monteiro confessou-se rendida ao destino. "A ilha mágica", adjetivou após a sua passagem por Formentera. Para conhecer a ilha de forma diferente, Mariana Monteiro e as amigas alugaram mesmo um barco, em Formentera, onde viveram um dia de verdadeiro luxo.Ao longo da sua estadia no país vizinho, a atriz de 32 anos partilhou nas redes sociais várias fotografias em biquíni e os internautas deixaram-lhe vários elogios, nos quais destacaram a sua sensualidade e boa forma física.