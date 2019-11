Mariana Monteiro enfrenta medo para novo desafio

Depois de uma pausa intencional na carreira, em que a atriz esteve cerca de três anos afastada do meio televisivo, Mariana regressa ao pequeno ecrã e dá vida a Beatriz.Mariana recebeu a proposta para integrar no elenco com entusiasmo e considera ter sido o momento ideal para regressar à representação: "A verdade é que pensei como seria o meu regresso. O Daniel Oliveira fez-me este convite e foi muito cativante pelo facto de ser com o elenco que é, porque é das coisas que mais me cativa".