Mariana Monteiro está solteira e “disponível" Longe da TV, está a viver atualmente em Madrid, onde goza da “liberdade do anonimato”.

Mariana Monteiro está solteira e “disponível"

01:30

Carolina Cunha

Mariana Monteiro, de 33 anos, é uma das atrizes mais cobiçadas e sensuais da sua geração. Solteira há cerca de dois anos, desde o fim da relação de sete anos com o ator João Mota, continua a quebrar muitos corações e está disponível para amar. Quem o garante é a própria, que confirmou estar com o coração desocupado. “Estou disponível. Quando aparecer alguém... Para já, não há ninguém”, revelou à ‘TV Guia’. Desde a rutura da anterior relação, Mariana Monteiro optou por manter uma postura discreta e resguardada da sua vida amorosa.



Recentemente, decidiu fazer uma pausa na carreira de atriz para se dedicar à formação de representação, em Madrid, cidade onde vive atualmente. “Estou a gostar muito de viver em Madrid. Só me faz falta o mar e o Tejo. Apetece-me estar fora do circuito televisivo, desta azáfama toda. Foi uma escolha minha. Comecei a perceber que preciso disto, destas pausas, como já fiz no passado, não só a título profissional como pessoal”, explicou. Na capital espanhola, além dos estudos, Mariana tem aproveitado para gozar a “liberdade do anonimato” com viagens e saídas com amigos. Quanto ao futuro, garante que irá regressar aos ecrãs de televisão.

Mais sobre