Mariana Monteiro rendida à beleza da Turquia

De espírito leve e sorriso no rosto,embarcou numa nova aventura de verão. Desta vez, deixou as praias paradisíacas e. Aos 32 anos, a artista está solteira e aproveita os tempos livres para viajar com o grupo de amigos mais próximo.Nas redes sociais, onde coleciona mais de 635 mil seguidores, tem partilhado muitos detalhes da sua viagem onde ‘explorar’ é a palavra de ordem. A aventura começou em Istambul, onde Mariana se deixou contagiar pela magia da cidade. A segunda paragem foi na Capadócia, onde a atriz tinha planeado um passeio de balão para assistir ao nascer do sol e cumprir um dos seus grandes desejos. Apesar do entusiasmo, os planos foram cancelados devido às condições meteorológicas. Contudo, a artista promete regressar em breve a este destino que conquistou o seu coração.Após a novela ‘Terra Brava’ (SIC), Mariana Monteiro decidiu investir na sua formação enquanto atriz. Ao longo dos últimos meses, a atriz tem vivido em Madrid, onde está a frequentar vários cursos. No que diz respeito à vida pessoal, Mariana mantém-se solteira desde o fim do namoro com o também ator João Mota.