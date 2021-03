Mariana Monteiro revela segredos para corpo de sonho

Considerada uma das mulheres mais bonitas e sensuais do País, Mariana Monteiro desvendou os segredos do seu físico cuidado. “Diria que o corpo ideal é aquele que consegue aliar uma dieta alimentar diversificada, mas apoiada no saudável, no orgânico, no biológico. Um corpo capaz de se mover, que tenha mobilidade e que esteja conectado com a natureza”, partilhou em entrevista à ‘Women’s Health’.Este pensamento mais consciente acompanha a atriz desde os 23 anos, altura em que procurou aliar uma alimentação mais equilibrada com a prática de exercício físico. “Tive formação de equitação. De dança não tenho formação, simplesmente faço porque gosto. Também pratico corrida uma ou duas vezes por semana”, explicou, sublinhando que está tentada a aderir ao pole dance (dança do verão, em português). No que respeita à alimentação, Mariana deixou de consumir carne. Mantém unicamente o peixe e ovos.