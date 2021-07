Mariana Pacheco assume namoro com o cantor Diogo Leite

O anúncio da relação foi feito através das redes sociais com uma fotografia apaixonada em que o casal surge abraçado durante as férias a dois. Esta é a primeira declaração pública da atriz sobre a relação, que dura há cerca de um ano.Apesar de se mostrar feliz, Mariana Pacheco opta por manter a sua vida íntima longe da esfera mediática.A atriz, que se estreou na série ‘Morangos com Açúcar’ (TVI), é atualmente um dos rostos da ficção nacional da SIC.