Mariana Pacheco assume namoro com o cantor Syro

01:30

Mariana Pacheco, de 30 anos, tem novo namorado. Trata-se do cantor Syro, de 26. O casal já não esconde o amor que os une e surgiu muito apaixonado no sábado à noite, na gala da GQ, realizada no Tivoli BBVA, em Lisboa. A atriz namorou até há bem pouco tempo com Diogo Leite, o também cantor que tinha namorado com a apresentadora Sílvia Alberto.









A verdade é que Mariana Pacheco e Syro fizeram questão de estar sempre juntos, sentados de mãos dadas e chegaram mesmo a abraçar-se calorosamente à porta do evento.

Outro dos destaques foi a atriz da TVI Fernanda Serrano, que esteve sempre bem disposta ao lado do namorado, Ricardo Pereira.





Também o apresentador da SIC João Paulo Sousa aproveitou este momento para revelar o nome do primeiro filho com Adriana Gomes: Leonardo.