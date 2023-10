Mariana Pacheco e Syro em escapadinha romântica

19 out 2023 • 14:42

Mariana Pacheco e Syro aproveitaram o tempo livre para fazer uma "escapadinha romântica". O casal romou até Amarante, no Norte do país.A atriz de 31 anos mostrou através das suas redes sociais alguns momentos carinhosos do casal, que com o mau tempo, optou por desfrutar de uma piscina interior num alojamento em Almarante., escreveu à atriz na legenda da publicação.Na caixa de comentários foram feitos alguns elogios à atriz da SIC e ao cantor de 27 anos.", atirou uma seguidora., escreveu outra internauta.