Mariana Pacheco mostra-se cada vez mais apaixonada por Syro

Mariana Pacheco recorreu às suas redes sociais e mostrou que a sua relação com Syro está cada vez mais forte.A atriz, de 31 anos, partilhou uma publicação no Instagram, esta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, com algumas fotos do recente concerto do artista no Teatro Tivoli e mostrou a sua admiração por Syro, de 28, com quem namora desde novembro de 2022., escreveu a atriz que também subiu ao palco e cantou ao lado do artista., respondeu o cantor na caixa de comentários da publicação.