Mariana Patrocínio assume novo namorado após polémica

"Se os pais têm guarda partilhada, semana sim, semana não, espera-se que na sua semana estejam presentes para os filhos: eu tenho estado e não faço intenção de mudar. Resta saber se do outro lado a postura é igual ou se destoa por completo. Ando cheio de dúvidas, mas veremos!"

, escreveu nas redes sociais.



Antes disso, já tinha feito outro ataque: " Continua o meu improvável papel diário de fazer de pai e de mãe dos meus filhos. Não os tive só para ter mais seguidores no Instagram e futilidades afins. Foi mesmo por amor, e assim continuará ".



Alexandre Esteves de Oliveira e Mariana Patrocínio são pais de Mateus, de oito anos, Pureza, de sete, e Mariana, de dois.

está apaixonada e faz questão de mostrá-lo ao mundo.Depois do fim polémico do casamento com, a irmã mais velha de Carolina Patrocínio está decidida a ter paz e a viver o amor ao lado do empresário Nuno Santana em pleno.Por isso, já não se inibe de partilhar fotos do novo amor nas suas redes sociais, dando a entender que a paixão tem crescido de dia para dia. Mas Nuno Santana foi mais longe e divulgou a primeira fotografia dos dois juntos, num elevador.Recorde-se que a advogada viveu dias de pesadelo quando o divórcio foi tornado público. Alexandre, com quem viveu mais de 10 anos, questionou o seu papel de mãe dos três filhos que têm em comum.