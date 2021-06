Mariana Patrocínio e 'ex' assumem novos amores depois da separação

Em maio, quando onoticiou que Mariana Patrocínio já tinha um novo amor, após o fim do casamento com Alexandre Esteves de Oliveira, o jurista não gostou de saber e não poupou críticas à ex-companheira, que atacou nas redes sociais.“Fui correr e chegou-me que a Mariana andaria com um empresário da night. Nós não estamos divorciados. Confirmando-se a tese, desta vez uso palavras fortes: é lamentável”, atirou quando soube do namoro de Mariana Patrocínio com Nuno Santana. Mas também Alexandre Esteves de Oliveira já se voltou a apaixonar.