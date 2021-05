Mariana Patrocínio tem novo amor mas ‘ex’ alerta: “não estamos divorciados”

01:30

Rute Lourenço

Está ao rubro a guerra entre a irmã mais velha de Carolina Patrocínio e o ex-companheiro, Alexandre Esteves de Oliveira. Depois de o jurista ter acusado Mariana de ser uma pessoa fútil e de usar os filhos para “ter mais seguidores no Instagram”, a guerra subiu de tom com a revelação de que a advogada já tem um novo amor.





“Fui correr e chegou-me que a Mariana andaria com um empresário da night”, começou por escrever Alexandre nas redes sociais, alertando para o facto de o divórcio entre os dois não estar consumado. “Nós não estamos divorciados. Confirmando-se a tese, desta vez uso palavras fortes: é lamentável.”



Mariana tem sido vista em clima de cumplicidade com o empresário Nuno Santana, que já foi casado com a relações-públicas Marta Wahnon, mas a nova paixão não era, até ao momento, do conhecimento do ex-companheiro, que se pronunciou sobre o romance após surgirem as primeiras notícias sobre o caso., começou por escrever Alexandre nas redes sociais, alertando para o facto de o divórcio entre os dois não estar consumado.

Alexandre Esteves de Oliveira, que esteve durante dez anos ao lado de Mariana, com quem teve três filhos, não tem poupado críticas à ‘ex’ e às suas amigas, que afirma serem uma má influência. Na legenda de uma fotografia recente, em que surge ao lado de uma das filhas, o jurista atacou a irmã de Carolina Patrocínio. “Puri [filha]: superfeliz por ir ao Zoo com as amigas do colégio: felizmente, as amigas dela não são da mesma estirpe das amigas da mãe. Como me diz a minha família: não ligue, Alexandre, aquilo é outra gente.” Mariana mantém-se em silêncio.