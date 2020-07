Marido da atriz Isabel Medina morreu aos 84 anos

Jornalista, radialista e realizador foi a voz da revolução do 25 de abril.

Isabel Medina e Luís Filipe Costa

Foto: Tiago Sousa Dias

21 jul 2020 • 17:19

Luís Filipe Costa, jornalista, radialista e realizador morreu aos 84 anos. O antigo diretor do serviço de noticiários do Rádio Clube Português (RCP) morreu na madrugada de segunda para terça-feira, como confirmou a família ao Público.

Nascido a 18 de março de 1936, em Lisboa, o realizador foi um participante ativo no 25 de abril, lendo os comunicados do Movimento das Forças Armadas durante a emissão do RCP.

Posteriormente, passou da rádio para a RTP, onde foi realizador, argumentista, jornalista e apresentador.

Luís Filipe Costa estava casado com a atriz Isabel Medina desde 1990.