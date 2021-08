Marido da princesa Eugenie apanhado com mulheres a bordo de iate

Enquanto a princesa está em casa com o filho bebé, o marido Jack Brooksbank foi visto num iate com amigas em topless.

01:30

Carolina Cunha

Jack Brooksbank, marido da princesa Eugenie, neta da rainha Isabel II, foi visto a desfrutar de um passeio de barco na ilha de Capri, em Itália, na companhia de três amigas, enquanto a companheira ficou em casa, em Inglaterra, com o filho em comum de ambos, August, de cinco meses.Brooksbank viajou para o país para participar num evento de caridade, enquanto embaixador, mas antes não perdeu a oportunidade de desfrutar de um dia de sol a bordo de um iate. Durante o passeio foram captadas imagens num evidente ambiente de diversão com três beldades: Rachel Zalis, ex-editora da revista ‘Glamour’ e diretora global da ‘Casamigos’, a modelo Maria Buccellati e a manequim Erica Pelosini, que mergulhou em topless. Nas imagens é possível ver Jack bastante descontraído.As imagens captadas no local acabaram por se difundir na internet e já se especula que não terão agradado à mulher, a princesa Eugenie, e à restante família da realeza britânica.