Marido de Ágata vive paixão com mulher 30 anos mais nova

Quando surgiram as primeiras notícias de que Ágata, de 59 anos, estava separada do empresário Francisco Carvalho, a cantora apressou-se a desmentir, no entanto, agora já se assume como uma mulher solteira e disponível para reencontrar o amor. Até porque o presidente do Desportivo de Chaves já tem uma nova relação.Francisco Carvalho apaixonou-se por uma mulher 30 anos mais nova, também divorciada, em maio. De acordo com a revista ‘TV7 Dias’, a nova namorada chama-se Sandra, tem 34 anos, trabalha numa ótica em Vila Real e já mereceu a aprovação por parte da família do companheiro.contactou Ágata para obter uma reação. "Não tenho nada a dizer sobre isso. Têm de falar com o meu ex-marido, mas isso é tudo mentira", apressou-se a dizer.Mas, dias antes a cantora confirmou que está separada. "O meu coração está ótimo! Estou solteira e de bem com a vida! Estou disponível para amar!"Ágata mudou-se, entretanto, para Lisboa e tem estado dedicada à carreira, com espetáculos de norte a sul do País.