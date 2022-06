Marido de Goucha esteve para ser pai

Empresário contou que se envolveu com duas mulheres.

Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, ‘abriu o seu coração’ a Júlia Pinheiro e contou que quase chegou a construir uma família. “Estive prestes a ser pai. Considerava que não devíamos assumir uma criança na altura, porque tínhamos de nos preocupar primeiro com a capacidade financeira e éramos jovens. Mas ela foi a uma consulta de planeamento familiar e descobriu que a criança podia nascer com uma deficiência”, contou no ‘Júlia’ (SIC).









Casado há quatro anos com o apresentador da TVI, apesar de estarem juntos há 23, Rui Oliveira partilhou que chegaram a pensar em ter um filho. “Pensámos em adotar mas já era muito tarde. O Manuel Luís entrega-se muito ao trabalho e às 21h já tem de estar na cama, então não era uma vida compatível”, disse.

Rui Oliveira contou ainda que, antes de assumir a homossexualidade, envolveu-se com duas mulheres na Bélgica, onde vivia: “Fui amante de uma colega. Éramos muito amigos e apaixonámo-nos. Ela era casada e não queria divorciar-se. E depois tive um relacionamento com uma portuguesa.”