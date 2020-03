Marido de Goucha goza com quarentena de Marcelo

Ver esta publicação no Instagram Selfie ...resultado quarentena Uma publicação partilhada por Rui Oliveira Oliveira (@ruideoliveiranunes) a 8 de Mar, 2020 às 4:12 PDT

Marcelo Rebelo de Sousa está de quarentena devido ao coronavírus.Quem brincou com a situação foi Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, que fez uma montagem de Marcelo Rebelo de Sousa a tirar uma fotografia com o vírus.A opinião dos seguidores face à publicação foi dividida, tendo havido fãs que não gostaram que Rui Oliveira brincasse com a doença. "Sem comentários!" e "Pois, mas o nosso presidente é um querido! Peço a Deus que melhore rápido", foram alguns dos comentários deixados na publicação.Esta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o resultado do teste do coronavírus e deu negativo.