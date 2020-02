Marido de Goucha mostra rosto dos filhos de Fernanda Serrano

A carregar o vídeo ...

Marido de Goucha mostra rosto do filho de Fernanda Serrano, Santiago

Rui Oliveira surpreendeu os seguidores ao partilhar vídeos com os filhos de Fernanda Serrano.A atriz sempre se mostrou discreta em relação a mostrar, mas o marido de Manuel Luís Goucha não mostrou problemas em quebrar esse hábito.Ao lado de, Rui mostra-se animado, mas os filhos de Fernanda revelaram-se intimidados nas imagens., questionou Goucha, que estava na companhia do jovem e do companheiro., disse Rui sobre Goucha, que não apareceu no vídeo mas a voz não passou despercebida., brincou Rui Oliveira.

A carregar o vídeo ...

Marido de Goucha mostra rosto da filha de Fernanda Serrano, Laura

Após mostrar-se na companhia de Santiago, o marido do apresentador não hesitou em mostrar Laura, também filha da atriz, com quem também se mostrou brincalhão., começou por dizer., afirmou Rui Oliveira, para deixar curiosidade nos seguidores.

Os fãs acabaram por reagir com admiração através de comentários, e depressa adivinharam que Santiago e Laura se tratam dos filhos de Fernanda Serrano.Além de Santiago e Laura, Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos têm mais dois filhos em comum: