Marido de Goucha regressa à TVI após polémica

Rui Oliveira regressa à TVI

Rui Oliveira, companheiro de Manuel Luís Goucha, voltou hoje à TVI depois de ter deixado o canal no ano passado envolvido em polémicas.Em 2019, Rui Oliveira foi anunciado como uma nova aposta do 'Você na TV' depois de ter feito algumas aparições no programa 'Monte do Manel'. Apesar de ser acarinhado pelo público, o marido de Manuel Luís Goucha acabou por ser afastado do programa matutino após tecer alguns comentários negativos sobre a estação de Queluz de Baixo.", afirmou.Parece que a TVI esqueceu a polémica e esta quarta-feira, dia 25 de março, Rui Oliveira foi convidado do marido no programa e por videochamada fez uma receita.O casal tem estado afastado visto que Manuel Luís Goucha está a viver em Fontanelas, em Sintra, e Rui Oliveira foi para o Alentejo.