Marido de Goucha responde a Cristina Ferreira: "De palerma não tenho nada"

Rui Oliveira é casado há quatro anos com Manuel Luís Goucha

Foto: Direitos Reservados

01:30

A guerra entre Cristina Ferreira e Rui Oliveira continua. Depois de ter sido tornado público que Helena Coelho e Ruben Rua tinham sido despedidos do ‘VivaVida’, da TVI, mas que o programa ia continuar sem apresentadores, o marido de Manuel Luís Goucha gozou de novo com as decisões da diretora de Entretenimento e Ficção."Não é da minha responsabilidade. Até porque de palerma nada tenho", escreveu no Instagram.Rui Oliveira e Cristina Ferreira têm trocado farpas nas redes sociais depois de o empresário ter gozado com o facto do ‘Somos Portugal’ do passado domingo, em que a comunicadora foi uma das apresentadoras, ter perdido as audiências.Por sua vez, Cristina Ferreira publicou uma frase nas suas redes sociais e Rui Oliveira entendeu que foi uma resposta à sua provocação. "Há uma grande diferença entre um herói e um palerma. O herói faz e o palerma critica."