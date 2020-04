Marido de Goucha revela mágoa por estarem distantes: "Saudades do abraço"

Rui Oliveira desabafou sobre as saudades que sente neste período difícil que estamos a atravessar, devido ao surto de coronavírus.O marido de Manuel Luís Goucha revelou que sente falta do apresentador., começa por escrever, na legenda de uma publicação nas redes sociais, onde juntou uma fotografia do casal abraçado.continua o 'mais-que-tudo' do colega de Maria Cerqueira Gomes., termina, mostrando-se confiante de que tudo vai passar e vai poder voltar a desfrutar da cumplicidade que os dois mantêm.O casal está a adotar as medidas de segurança e decidiu estar em casas separadas. O companheiro da estrela da TVI encontra-se a manter a quarentena longe de Goucha, porque o rosto do 'Você na TV' regressou ao trabalho. Manuel Luís Goucha tem estado em direto nas manhãs da TVI a comandar o programa matutino no canal. Rui Oliveira também já surgiu na emissão após ter saído da estação. Perante a publicação ternurenta de Rui Oliveira, foram vários os seguidores que não resistiram a deixar mensagens de apoio e força neste momento., são algumas das mensagens deixadas.Recorde-se que Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha aproveitaram uns dias durante a quarentena no Alentejo, antes de Goucha regressar ao pequeno ecrã. Os dois partilharam alguns momentos com os admiradores.