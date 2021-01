Marido de Manuel Luís Goucha admite: “Não é fácil viver contigo”

Manuel Luís Goucha recebeu como convidado no seu novo programa, o marido, Rui Oliveira, esta terça-feira. Numa conversa intimista, o apresentador da TVI entrevistou o companheiro e ambos revelaram pormenores da relação de 21 anos.

Casados desde 2018, Goucha e Rui recordaram o dia em que se conheceram. "Fui convidado por umas pessoas para um jantar de Santo António e foi onde te encontrei (…) Quem me levava ao jantar apresentou-me como se eu fosse um titulado qualquer, e eu brinquei com isso, e claro que era uma brincadeira, foi a primeira vez que te vi pessoalmente", contou o marido do comunicador. "Conheceste-me e é certo que estamos juntos há 21 anos", disse o apresentador. "Pois é, mas quando te conheci, é evidente que estávamos numa brincadeira, e à saída do restaurante acho que nos abraçámos e tu derretes-te a rir. Passados uns dias, eu estava em casa e tu tocaste à campainha", afirmou Rui. "Então fui eu que me atirei", atirou Goucha.

Apesar de estarem juntos há mais de duas décadas, Rui confessou que não é fácil viver com o marido, devido ao seu ego: "Não é fácil viver contigo, como não deve ser fácil viver com pessoas que têm o mesmo trabalho. São pessoas com o ego muito grande e temos que nos habituar a isso". "Houve momentos em que não soube como atuar. Era a primeira vez que vivia com um homem, embora tivesse tido relacionamentos com homens nunca tinha vivido com homens, vivi sempre com mulheres, era o primeiro relacionamento que ia ter com um homem (…). No inicio eu, não sei se te lembras, disse: ‘Não vim para destruir, eu vim para contruir’", disse.

Sem quaisquer rodeios, Rui Oliveira falou sobre o casamento: "Temos construído muito porque nos complementamos muito um no outro, apesar de diferentes, comungamos para remar no mesmo barco (…). O nosso casamento prossegue porque temos sentido que nos ligam e depois já foram tantas as lutas que tivemos que são marcos importantes de conquista, que não podem desvanecer de um momento para o outro. Sabemos que todos os casais têm problemas e nós também os tivemos, e se calhar ainda vamos ter, mas o importante é a solução e não o problema".

"Gosto da tua generosidade, gosto do ser que és, da forma frontal que tratas as coisas", declarou Rui.

Por seu lado, Manuel Luís Goucha afirmou: "Fiquei a amar-te muito mais hoje".