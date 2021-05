Marido de Maria João Abreu mostra vídeo inédito da atriz como "vocalista" da sua banda

FMI, de José Mário Branco", escreveu na publicação onde mostra uma vertente diferente da atriz como "vocalista".





Maria João Abreu "vocalista" da banda do marido







Foram vários os comentários de carinho deixados no vídeo inédito partilhado por João Soares. Tânia Ribas de Oliveira deixou um coração na publicação. Já Rita Ferro Rodrigues recordou com carinho a atriz. "Maravilhosa", adjetivou. A apresentadora Sofia Cerveira também deixou um comentário no vídeo da atriz. "Obrigada, querido João", escreveu.



Recorde-se que Maria João Abreu morreu a 13 de maio depois de ter estado cerca de duas semanas em coma induzido devido a um aneurisma.



As cerimónias fúnebres da atriz aconteceram no passado sábado e centenas de pessoas marcaram presença na Igreja de São João de Deus, em Lisboa, para prestar uma última homenagem..

Passaram quatro dias desde quemorreu etem prestado uma homenagem à mulher, todos os dias, nas suas redes sociais. Este domingo à noite, o músico recordou com carinho um momento de grande alegria que viveu a seu lado.No vídeo partilhado pelo viúvo, Maria João Abreu subiu ao palco para cantar com a sua banda, 'Namorados da Cidade'.