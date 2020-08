Marido de Pipoca Mais Doce comenta saída de Cláudio Ramos: “As derrotas fazem parte da vida profissional”

A saída de Cláudio Ramos da apresentação do ‘Big Brother’ apanhou todos de surpresa, incluindo Ricardo Martins Pereira, o marido de Ana Garcia Martins, mais conhecida como, Pipoca Mais Doce. O jornalista não escondeu a surpresa e partilhou um longo desabafo nas redes sociais.

"(…) Hoje foi o dia em que soube publicamente que o Cláudio Ramos não iria apresentar o próximo ‘Big Brother’. Digam o que disserem, isto será sempre sentido por ele como uma derrota. Mas as derrotas fazem parte da vida profissional, mesmo que a responsabilidade maior não tenha sido nossa", começou por escrever.

O jornalista apontou ainda alguns erros cometidos pelo apresentador: "Acho que em alguns momentos o Cláudio teve dificuldades em ler algumas personagens e saber encontrar o tom certo para lidar com certas situações. Foi o célebre caso da conversa com o Diogo sobre a saúde mental, foi o caso da reação quando a Ana Catharina se recusou a nomear, foi a conversa na última gala com o irmão do Diogo (…) Assim se pode ver a crueldade da televisão. Eu recordo-me do que acho que correu mal", acrescentou.

No entanto, frisa que Cláudio Ramos "é um comunicador incrível, tem um talento que poucos têm, e nunca tinha tido em mãos, sozinho, um formato com esta dimensão", disse.

O marido da blogger mencionou ainda as constantes comparações com Teresa Guilherme, algo que considera "injusto": "O Cláudio estará aí em breve para continuar a mostrar-nos que é dos melhores", rematou.

Recorde-se que Teresa Guilherme é a nova sucessora de Cláudio Ramos no ‘Big Brother’, tendo apresentado o formato na estreia, há 20 anos.